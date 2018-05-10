Турист погиб при падении с крутого склона в горах под Сочи

В МЧС сообщили, что двое туристов упали с крутого склона во время прогулки в горно-лесной местности у сочинского курорта «Горки Город», один из них скончался.

Как сообщает РИА Новости, при прибытии спасателей медработник проводил реанимацию одного из туристов (сочинца 1985 года рождения), однако тот не выжил.

Уточняется, что состояние второго пострадавшего — 31-летнего сочинца — удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как отмечается, мужчины поднимались по склону, где стояли запрещающие знаки.

Ранее сообщалось, что россиянка скончалась после падения со скалы в горном массиве Дурмитор на севере Черногории.