Турист погиб при падении с крутого склона в горах под Сочи
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, при прибытии спасателей медработник проводил реанимацию одного из туристов (сочинца 1985 года рождения), однако тот не выжил.
Уточняется, что состояние второго пострадавшего — 31-летнего сочинца — удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.
Как отмечается, мужчины поднимались по склону, где стояли запрещающие знаки.
Ранее сообщалось, что россиянка скончалась после падения со скалы в горном массиве Дурмитор на севере Черногории.