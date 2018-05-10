Турист погиб при падении с крутого склона в горах под Сочи

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В МЧС сообщили, что двое туристов упали с крутого склона во время прогулки в горно-лесной местности у сочинского курорта «Горки Город», один из них скончался.
Турист погиб при падении с крутого склона в горах под Сочи
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, при прибытии спасателей медработник проводил реанимацию одного из туристов (сочинца 1985 года рождения), однако тот не выжил.

Уточняется, что состояние второго пострадавшего — 31-летнего сочинца — удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась. 

Как отмечается, мужчины поднимались по склону, где стояли запрещающие знаки.

Ранее сообщалось, что россиянка скончалась после падения со скалы в горном массиве Дурмитор на севере Черногории.

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