СК проверяет обстоятельства смерти в СИЗО осуждённого на пожизненный срок

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Следователи проводят проверку по факту смерти в СИЗО мужчины, приговорённого к пожизненному заключению.
СК проверяет обстоятельства смерти в СИЗО осуждённого на пожизненный срок
  • РИА Новости

«Следователи в Москве проверяют обстоятельства смерти в СИЗО осуждённого, приговорённого к пожизненному лишению свободы. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Ранее в ФСИН заявили, что осуждённый за убийство пятерых байкеров в Подмосковье в 2016 году Илья Асеев покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе в городе Зеленограде.

В мае 2016 года в ходе конфликта с байкерами Асеев открыл по ним огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета. От полученных ранений пять человек скончались на месте.

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