СК проверяет обстоятельства смерти в СИЗО осуждённого на пожизненный срок
- РИА Новости
«Следователи в Москве проверяют обстоятельства смерти в СИЗО осуждённого, приговорённого к пожизненному лишению свободы. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении Следственного комитета России.
Ранее в ФСИН заявили, что осуждённый за убийство пятерых байкеров в Подмосковье в 2016 году Илья Асеев покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе в городе Зеленограде.
В мае 2016 года в ходе конфликта с байкерами Асеев открыл по ним огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета. От полученных ранений пять человек скончались на месте.