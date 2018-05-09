Более 10 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в России

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Акция «Бессмертный полк» в России объединила более десяти миллионов человек. Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
Более 10 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в России
  • Reuters

По её словам, в рамках акции в России прошло свыше 2900 мероприятий. 

«В колоннах с портретами своих родных прошли 10 млн 400 тыс. человек», — сказала Волк.

Ранее в МВД сообщили, что число принявших участие в акции «Бессмертный полк» превысило 1 млн человек. 

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