В акции «Бессмертный полк» на Кубани приняли участие более 580 тысяч человек

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В шествии «Бессмертный полк» в Краснодарском крае приняли участие более 580 тыс. человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на администрацию региона.

В столице региона акция собрала свыше 100 тыс. участников. 70 волонтёров пронесли копию Знамени Победы.

Шествие в Краснодаре состоялось в шестой раз.

Ранее народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к акции «Бессмертный полк».

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