Депутат Европарламента от Британии рассказала об участии в акции «Бессмертный полк» в Москве

Депутат Европарламента от Великобритании Дженис Эткинсон приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Москве с портретом своего отца, принимавшего участие во Второй мировой войне.

«Это мой отец Джордж Комбс, он принимал участие в Северных конвоях в Советский Союз в 1944 году», — рассказала Эткинсон RT, отметив, что именно «русские вручили отцу его первую медаль».

По словам депутата, идея акции «фантастическая».

«Это единственный способ закрепить память (об участниках войны. — RT), а ещё это посыл молодому поколению, чтобы они не забыли, что произошло годы назад, чтобы не допустить этого вновь», — сказала Эткинсон.

Она отметила, что акция позволяет сохранить память об участниках военных действий и выразить благодарность людям, которые пали за свободу будущих поколений.

Ранее в МВД России сообщили, что более 1 млн человек принимают участие в акции «Бессмертный полк» в Москве.