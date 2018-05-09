МЧС: в Охотском море откололась льдина с десятью рыбаками

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В МЧС заявили, что около десяти магаданских рыбаков оказались на отколовшейся льдине в бухте Нагаева Охотского моря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства по региону.

«Рыбаков оторвало, они дрейфуют на льдине. Люди связываются со спасателями по мобильным телефонам. К месту отправились городские спасатели и спасатели филиала дальневосточного поисково-спасательного отряда», — сказал собеседник.

Отмечается, что к рыбакам направились на судах на воздушной подушке.

Ранее URA.RU писало, что на Урале 60 рыбаков унесло на отколовшихся льдинах.

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