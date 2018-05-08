В Крыму захоронили останки 64 человек, погибших в Великую Отечественную войну

Короткая ссылка
На воинском мемориальном кладбище в селе Заветное захоронили останки 64 человек, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ».

«В основном это бойцы Северо-Кавказского фронта, 56-й армии и Отдельной Приморской армии, которые погибли при освобождении Крыма в 1943—1944 годах», — заявил руководитель военно-патриотического поискового объединения ДОСААФ России «Крымпоиск» Николай Шевченко.

По его словам, останки одного из офицеров удалось идентифицировать. Это командир радиороты младший лейтенант Пётр Дульский. Он пропал без вести 15 мая 1942 года в ходе Керченской оборонительной операции.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в Хабаровске стартовала акция «Судьба солдата».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных