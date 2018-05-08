Почти 90 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве

В 2018 году в Москве для участия в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования зарегистрировались почти 90 тыс. человек, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как уточнил глава Департамента образования Исаак Калина, это 58 тыс. выпускников школ, 12,4 тыс. выпускников прошлых лет, 19,1 тыс. учащихся десятых классов, закончивших освоение программы по учебному предмету.

Для проведения ЕГЭ будут работать 308 пунктов на базе образовательных организаций в каждом районе.

Также планируется организовать два пункта в больницах для учащихся, которые находятся на лечении. Для 23 человек по состоянию здоровья приём экзаменов организуют на дому.

Ранее НСН сообщала, что в Общественной палате прокомментировали процесс подготовки школьников к ЕГЭ.