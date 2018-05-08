Путин напомнил Зюганову, что развал СССР произошёл «под чутким руководством» КПСС

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, комментируя заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сказал, что под руководством Коммунистической партии Советский Союз достиг многих высот, но именно при ней СССР и прекратил своё существование.

Президент отметил, что успехи СССР, которые были достигнуты при Коммунистической партии, неоспоримы. К таким глава КПРФ отнёс освоение космоса, ядерный щит и другие.

«Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил своё существование. И здесь, конечно, радоваться нечему», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что это исторический факт.

В ходе выступления в Госдуме Зюганов сказал, что он «возглавляет партию исторических оптимистов».

«Только такая партия могла из распавшейся империи собрать великое союзное государство. Только советская власть могла обеспечить победу над фашизмом, когда вся Европа подняла руки вверх. Только мы могли создать ракетно-ядерный паритет и первыми прорваться в космос», — заявил он.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР, а также граждан Грузии и Украины с годовщиной победы в Великой Отечественной войне.