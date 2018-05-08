Путин попросил депутатов поддержать кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин попросил депутатов Госдумы поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

«Прошу поддержать моё предложение о назначении на должность председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича», — сказал Путин.

Накануне Путин после отставки правительства предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра.

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