В России предложили ввести ещё один обязательный экзамен для выпускников школ

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В России предложили ввести ещё один обязательный экзамен для выпускников 9-го и 11-го классов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект концепции развития географического образования.

Документ подготовлен рабочей группой под эгидой Русского географического общества и Министерства образования и науки. В настоящее время он поступил на утверждение в Минобрнауки.

Из проекта следует, что государственная итоговая аттестация, к которой относятся ГИА в 9-м и ЕГЭ в 11-м классе, должна стать обязательной, а в 8-м и 9-м классах школьникам нужно изучать географию своего региона.

На данный момент обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике.

«Наша идентичность определяется несколькими вещами: язык и литература, история и география. Люди должны знать место, где они живут. Надо, чтобы больше выпускников сдавали географию», — заявил первый вице-президент РГО Николай Касимов.

Ранее портал Nation News сообщал, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.

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