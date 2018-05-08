СК завершил следственные действия по делу барда Новикова
- Александр Новиков
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomohov/Russian Look
«В Свердловской области завершены следственные действия в отношении известного шансонье и его сообщников по делу о хищении денежных средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Новикову предоставят возможность ознакомиться с материалами уголовного дела по обвинению его в мошенничестве в особо крупном размере.
Как напомнили в ведомстве, обвиняемые перечислили более 54 млн рублей на счета различных организаций якобы для проведения строительных работ, фактически уже выполненных и оплаченных ранее. В результате пострадали 65 дольщиков и сам кооператив.
В декабре 2016 года художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
В настоящее время бард находится под подпиской о невыезде.