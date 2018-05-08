СК завершил следственные действия по делу барда Новикова

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Следствие в отношении барда Александра Новикова, обвиняемого в афере со средствами дольщиков строительства жилого комплекса в Екатеринбурге, завершено, сообщает Следственный комитет России.
СК завершил следственные действия по делу барда Новикова
  • Александр Новиков
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look

«В Свердловской области завершены следственные действия в отношении известного шансонье и его сообщников по делу о хищении денежных средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Новикову предоставят возможность ознакомиться с материалами уголовного дела по обвинению его в мошенничестве в особо крупном размере.

Как напомнили в ведомстве, обвиняемые перечислили более 54 млн рублей на счета различных организаций якобы для проведения строительных работ, фактически уже выполненных и оплаченных ранее. В результате пострадали 65 дольщиков и сам кооператив.

В декабре 2016 года художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время бард находится под подпиской о невыезде.

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