СК завершил следственные действия по делу барда Новикова

Следствие в отношении барда Александра Новикова, обвиняемого в афере со средствами дольщиков строительства жилого комплекса в Екатеринбурге, завершено, сообщает Следственный комитет России.

«В Свердловской области завершены следственные действия в отношении известного шансонье и его сообщников по делу о хищении денежных средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Новикову предоставят возможность ознакомиться с материалами уголовного дела по обвинению его в мошенничестве в особо крупном размере.

Как напомнили в ведомстве, обвиняемые перечислили более 54 млн рублей на счета различных организаций якобы для проведения строительных работ, фактически уже выполненных и оплаченных ранее. В результате пострадали 65 дольщиков и сам кооператив.

В декабре 2016 года художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время бард находится под подпиской о невыезде.