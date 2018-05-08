Песков прокомментировал предложение о назначении Мутко в новое правительство
- Виталий Мутко
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«Я бы не стал исключать того, что, конечно, разговоры и проговоры кандидатур имели место. Но, с другой стороны, это прерогатива главы кабинета — предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в кабинет», — сказал он.
Комментируя реакцию президента на предложение назначить Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства, Песков указал, что «это не вопрос Кремля».
«Это предложение кандидата на должность председателя правительства, который был предложен президентом. Свою аргументацию Дмитрий Анатольевич вчера уже излагал», — добавил он.
Ранее Медведев предложил кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.
Также было озвучено, что Виталий Мутко может стать вице-премьером по строительству.