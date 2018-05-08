Песков прокомментировал предложение о назначении Мутко в новое правительство

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Выбор кандидатов в новое правительство является прерогативой Дмитрия Медведева, что касается и Виталия Мутко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал предложение о назначении Мутко в новое правительство
  • Виталий Мутко
  • © Максим Блинов / РИА Новости

«Я бы не стал исключать того, что, конечно, разговоры и проговоры кандидатур имели место. Но, с другой стороны, это прерогатива главы кабинета — предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в кабинет», — сказал он.

Комментируя реакцию президента на предложение назначить Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства, Песков указал, что «это не вопрос Кремля».

«Это предложение кандидата на должность председателя правительства, который был предложен президентом. Свою аргументацию Дмитрий Анатольевич вчера уже излагал», — добавил он.

Ранее Медведев предложил кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.

Также было озвучено, что Виталий Мутко может стать вице-премьером по строительству.

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