Почти 300 человек эвакуировали из-за возгорания в школе Уфы
В Уфе более 270 человек эвакуировали из-за возгорания в школьной столовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Башкирии.
- РИА Новости
«Очаг пожара находился в столовой школы №51. Из здания были выведены более 270 человек, в том числе свыше 250 детей», — сказал источник.
В настоящее время очаг возгорания ликвидирован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В конце января издание «ВашГород.ру» передавало, что в конноспортивной школе «Коловрат» в Кемерове произошёл пожар.
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