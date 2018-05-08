Почти 300 человек эвакуировали из-за возгорания в школе Уфы

В Уфе более 270 человек эвакуировали из-за возгорания в школьной столовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Башкирии.

«Очаг пожара находился в столовой школы №51. Из здания были выведены более 270 человек, в том числе свыше 250 детей», — сказал источник.

В настоящее время очаг возгорания ликвидирован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В конце января издание «ВашГород.ру» передавало, что в конноспортивной школе «Коловрат» в Кемерове произошёл пожар.