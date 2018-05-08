В МЧС назвали возможную причину пожара во Дворце спорта в Красноярске
- © МЧС России
«По предварительным данным, пожар начался от возгорания силового кабеля в шахте лифта. На тот момент в здании никого не было, погибших и пострадавших нет», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пожар во Дворце спорта ликвидирован. Пожарным понадобилось около четырёх часов, чтобы справиться с огнём.
В апреле «ВашГород.ру» передавал, что в многоквартирном доме в центре Новокузнецка произошёл пожар.