В МЧС назвали возможную причину пожара во Дворце спорта в Красноярске

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Пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на острове между берегов Енисея в Красноярске мог произойти из-за возгорания силового кабеля в шахте лифта, сообщил официальный представитель краевого главка МЧС Александр Якимов.
В МЧС назвали возможную причину пожара во Дворце спорта в Красноярске
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«По предварительным данным, пожар начался от возгорания силового кабеля в шахте лифта. На тот момент в здании никого не было, погибших и пострадавших нет», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар во Дворце спорта ликвидирован. Пожарным понадобилось около четырёх часов, чтобы справиться с огнём.

В апреле «ВашГород.ру» передавал, что в многоквартирном доме в центре Новокузнецка произошёл пожар.

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