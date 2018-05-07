В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения пятиэтажки в Саратове
В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения пятиэтажного дома в Саратове после того, как рухнула кирпичная кладка угловой части здания.
«В светлое время суток надо будет проверять конструкции, потому что есть угроза обрушения», — цитирует РИА Новости начальника регионального управления МЧС Игоря Качева.
Ранее стало известно, что в Саратове произошло частичное обрушение кирпичной кладки жилого дома, в результате чего были эвакуированы около 150 человек.
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