В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения пятиэтажки в Саратове

В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения пятиэтажного дома в Саратове после того, как рухнула кирпичная кладка угловой части здания.

«В светлое время суток надо будет проверять конструкции, потому что есть угроза обрушения», — цитирует РИА Новости начальника регионального управления МЧС Игоря Качева.

Ранее стало известно, что в Саратове произошло частичное обрушение кирпичной кладки жилого дома, в результате чего были эвакуированы около 150 человек.