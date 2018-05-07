В Саратове произошло частичное обрушение пятиэтажного дома
«Произошло обрушение кирпичной кладки угла жилого дома с первого по пятый этаж по адресу проспект Строителей, 27а», — рассказали агентству.
Там отметили, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
«Частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые. Пострадавших нет. Было эвакуировано около 150 человек. На месте работают спасатели», — пояснила агентству специалист пресс-службы ведомства Ирина Пригода.
Ранее в Тульской области в результате обрушения стены заброшенного дома погиб 12-летний ребёнок.