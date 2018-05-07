В Саратове произошло частичное обрушение пятиэтажного дома

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В Саратове произошло частичное обрушение кирпичной кладки жилого дома, в результате чего эвакуированы порядка 150 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС.

«Произошло обрушение кирпичной кладки угла жилого дома с первого по пятый этаж по адресу проспект Строителей, 27а», — рассказали агентству.

Там отметили, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые. Пострадавших нет. Было эвакуировано около 150 человек. На месте работают спасатели», — пояснила агентству специалист пресс-службы ведомства Ирина Пригода.

Ранее в Тульской области в результате обрушения стены заброшенного дома погиб 12-летний ребёнок.

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