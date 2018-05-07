Проживающие в России и Прибалтике российские ветераны получат выплаты ко Дню Победы

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне российским ветеранам, которые проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии.
Проживающие в России и Прибалтике российские ветераны получат выплаты ко Дню Победы
  • globallookpress.com
  • © Alexey Mukhin

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей будет произведена в мае — июне 2018 года.

В сообщении говорится, что деньги получат «граждане России, постоянно проживающие на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющиеся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге одобрили проект памятного знака в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как передавало ФАН, знак будут вручать ветеранам, имеющим медаль «За оборону Ленинграда» и знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Также стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты 9 Мая 30 холостыми залпами.

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