В Татарстане задержали напавшего на детский сад мужчину
«Насколько я знаю, его личность установлена, он задержан», — цитирует Садетдинова РИА Новости.
Он уточнил, что вычислить злоумышленника помогли установленные в дошкольном учреждении видеокамеры.
Как ранее рассказал глава Альметьевского района Айрат Хайруллин, мужчина напал на 60-летнюю женщину — охранника детсада, а затем устроил поджог. По данным МЧС, пожар был быстро потушен.
Ранее стало известно, что в Новосибирске сотрудники МЧС провели эвакуацию взрослых и детей из детского сада из-за замыкания в электрощитовой.
Также интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Воронеже возбудили дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаду.