В Татарстане задержали напавшего на детский сад мужчину

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Подозреваемый в нападении на женщину-охранника и поджоге детского сада в Альметьевске задержан. Об этом сообщил начальник управления образования Альметьевского муниципального района Татарстана Дмитрий Садетдинов.

«Насколько я знаю, его личность установлена, он задержан», — цитирует Садетдинова РИА Новости.

Он уточнил, что вычислить злоумышленника помогли установленные в дошкольном учреждении видеокамеры.

Как ранее рассказал глава Альметьевского района Айрат Хайруллин, мужчина напал на 60-летнюю женщину — охранника детсада, а затем устроил поджог. По данным МЧС, пожар был быстро потушен.

Ранее стало известно, что в Новосибирске сотрудники МЧС провели эвакуацию взрослых и детей из детского сада из-за замыкания в электрощитовой.

Также интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Воронеже возбудили дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаду.

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