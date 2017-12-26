В Воронеже завели дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаде

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В Воронеже завели уголовное дело в отношении воспитательницы одного из детских садов, сообщает Inforeactor со ссылкой на сотрудников пресс-службы прокуратуры региона. Женщину подозревают в жестоком обращении с детьми.

По предварительным данным следствия, мать одного из детей заявила, что сотрудница учреждения не выполняет свои обязанности и жестоко обращается с ребёнком.

Затем оказалось, что воспитательница била малышей и надолго ставила их в угол.

Как заявили в правоохранительных органах, всех виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

В мае ФАН передавало, что в Алтайском крае было возбуждено дело после отравления воспитанников детского сада крысиным ядом.

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