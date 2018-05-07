На территории «Лужников» заработали ещё четыре фонтана

Во время реконструкции территории спорткомплекса «Лужники» в Москве строители и архитекторы восстановили исторический облик 11 фонтанов, один был возведён заново. В 2018 году четыре из них сданы в эксплуатацию, сообщает портал «Дни.ру».

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, работы на восьми исторических фонтанах на Центральной аллее были завершены почти год назад.

«Шесть из них уже работают, ещё два временно отключены из-за подготовки «Лужников» к чемпионату мира по футболу», — сказал он.

В этом году введены в строй ещё четыре: например, в апреле запустили самый известный — «Каменный цветок».

Два реконструированных исторических фонтана начали работу у концертного зала «Россия».

«В тестовом режиме работает новый сухой фонтан между входным павильоном у метро «Воробьёвы горы» и многофункциональным плавательным центром», — рассказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что монтаж временных сооружений к ЧМ-2018 должны завершить к концу мая.

Также ФАН сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Санкт-Петербурга во время ЧМ-2018.