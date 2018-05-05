Монтаж временных сооружений к ЧМ-2018 должны завершить к концу мая
В столице матчи будут проходить на стадионах «Лужники» и «Спартак». Рядом с ними продолжается установка временных сооружений для фанатов.
Например, у «Лужников» дополнительная инфраструктура развернётся на площади 125 кв. м. Это шатры, фан-зоны, склады, помещения для персонала и волонтёров, площадки для досмотра автомобилей.
После ЧМ-2018 часть временных сооружений могут сохранить. По словам Хуснуллина, в настоящее время прорабатывается возможность их приспособления под другие нужды.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдут спектакли в честь ЧМ-2018.