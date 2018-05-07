В Красноярском крае завели дело из-за гибели школьника от случайного выстрела
В воскресенье, 6 мая, девятиклассник и его друг, студент колледжа, нашли на даче карабин с патронами. Оружие хранилось в открытом доступе и принадлежало отцу школьника.
Студент решил проверить, не заряжено ли ружьё, и случайно выстрелил другу в живот. Подросток скончался по дороге в больницу. Молодые люди не употребляли спиртное. Оружие не было зарегистрировано.
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