В Красноярском крае завели дело из-за гибели школьника от случайного выстрела

В Красноярском крае завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГСУ СК по региону.

В воскресенье, 6 мая, девятиклассник и его друг, студент колледжа, нашли на даче карабин с патронами. Оружие хранилось в открытом доступе и принадлежало отцу школьника.

Студент решил проверить, не заряжено ли ружьё, и случайно выстрелил другу в живот. Подросток скончался по дороге в больницу. Молодые люди не употребляли спиртное. Оружие не было зарегистрировано.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесен приговор по делу о стрельбе по машине скорой помощи.