В петербургском метро появились схемы с новыми станциями

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В Петербургском метрополитене появились схемы с новыми станциями, сообщает Newinform.

Карты соответствуют планам развития на ближайшие годы. В частности, на зелёной ветке можно увидеть станции «Новокрестовская» и «Беговая».

Пунктиром отражены Красносельско-Калининская линия от «Юго-Западной» до «Обводного канала — 2» и участок Фрунзенского радиуса.

Увидеть обновлённую схему можно, например, в тематическом мобильном приложении и на сайте метрополитена, передаёт Пятый канал.

Ранее сообщалось, что петербургское метро будет работать круглосуточно в «Ночь музеев» в мае.

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