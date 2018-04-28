Петербургское метро будет работать круглосуточно в «Ночь музеев» в мае

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Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно во время акции «Ночь музеев», которая состоится с 19 на 20 мая. Об этом сообщает Newinform.

Также можно воспользоваться наземным транспортом. С 23:00 до 6:00 специальные автобусы объединят самые популярные музеи и основные станции метро.

Ранее ФАН сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018.

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