Петербургское метро будет работать круглосуточно в «Ночь музеев» в мае

Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно во время акции «Ночь музеев», которая состоится с 19 на 20 мая. Об этом сообщает Newinform.

Также можно воспользоваться наземным транспортом. С 23:00 до 6:00 специальные автобусы объединят самые популярные музеи и основные станции метро. Ранее ФАН сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018.