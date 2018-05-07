СМИ: Нотариусов могут обязать хранить документы в централизованных архивах

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Министерство юстиции России готовит поправки, согласно которым нотариальные документы будут отправлять в централизованные архивы. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в настоящее время нотариусы сами решают, где хранить документы, в связи с чем бумаги бывает трудно найти. 

В Минюсте заявили, что планируют внести изменения в закон «Об архивном деле» для повышения сохранности нотариальных документов.

Издание уточняет, что документы предполагается хранить в нотариальной палате каждого российского субъекта, что облегчит поиск и восстановление бумаг, а также снизит вероятность утраты и уничтожения нотариальных архивов. 

Проект может быть внесён в Госдуму в октябре.

Ранее стало известно, что нотариусов могут обязать отправлять документы в Росреестр при сделках с недвижимостью. 

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