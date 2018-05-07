СК возбудил дело по факту гибели ребёнка из-за упавших брёвен в Карелии
Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
«По версии следствия, 06 мая 2018 года 10-летний мальчик гулял на улице в посёлке Лендеры Муезерского района. Во время прогулки мальчик забрался на штабель из брёвен, которые обвалились и придавили его», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму начали проверку после падения ребёнка в траншею у детской площадки.