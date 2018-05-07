СК возбудил дело по факту гибели ребёнка из-за упавших брёвен в Карелии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка после того, как его придавило брёвнами. Об этом информирует СУ СК по региону.

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

«По версии следствия, 06 мая 2018 года 10-летний мальчик гулял на улице в посёлке Лендеры Муезерского района. Во время прогулки мальчик забрался на штабель из брёвен, которые обвалились и придавили его», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму начали проверку после падения ребёнка в траншею у детской площадки.