СМИ: ФТС создаст реестр сомнительных предпринимателей

Федеральная таможенная служба (ФТС) создаст стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что если замеченные в сомнительных операциях учредители создадут другую фирму, то информацию о ней передадут в Федеральную налоговую службу и уполномоченные банки для проверки.

Также на основании данных ФТС недобросовестным физическим лицам могут отказать в государственной регистрации новых компаний. При этом «фирмы-однодневки» могут быть исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Издание уточняет, что с такой фирмой уполномоченные банки могут расторгнуть договор на ведение счёта, а также отказать в проведении валютных операций.

В ФТС рассчитывают, что это позволит эффективнее бороться с незаконным выводом средств за рубеж.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что ФАС предложила создать реестр видов работ по госзакупкам для малого бизнеса.