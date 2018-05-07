СМИ: ФТС создаст реестр сомнительных предпринимателей
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что если замеченные в сомнительных операциях учредители создадут другую фирму, то информацию о ней передадут в Федеральную налоговую службу и уполномоченные банки для проверки.
Также на основании данных ФТС недобросовестным физическим лицам могут отказать в государственной регистрации новых компаний. При этом «фирмы-однодневки» могут быть исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Издание уточняет, что с такой фирмой уполномоченные банки могут расторгнуть договор на ведение счёта, а также отказать в проведении валютных операций.
В ФТС рассчитывают, что это позволит эффективнее бороться с незаконным выводом средств за рубеж.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что ФАС предложила создать реестр видов работ по госзакупкам для малого бизнеса.