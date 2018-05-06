Рейс круизного лайнера из Сочи в Севастополь отменили из-за пожара

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Первый в текущем сезоне рейс круизного теплохода «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь отменили из-за пожара на борту, сообщает пресс-служба компании «Черноморские круизы».

«В ночь на 6 мая в машинном отделении теплохода «Князь Владимир» произошло возгорание… Отправление судна в рейс, планируемое 6 мая в 18:00 из морского порта Сочи, отменяется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент возгорания пассажиров на борту не было. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время определяются причины возгорания и сроки устранения его последствий, добавили в компании.

Изначально отправление лайнера было намечено на 29 апреля, однако его перенесли на 6 мая из-за неисправности судна.

1 марта на Нагатинской набережной в Москве загорелся теплоход, площадь возгорания составила около 1000 кв. м.

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