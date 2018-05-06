В Барнауле опечатали один из крупнейших ТЦ из-за нарушений в области пожарной безопасности

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Один из крупнейших торговых центров Барнаула «Арена» был опечатан судебными приставами из-за того, что не прошёл проверку прокуратуры на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Алтайскому краю.

Отмечается, что данное решение было вынесено Индустриальным районным судом города Барнаула.

«Сотрудники УФССП России по Алтайскому краю прибыли к зданию ТРЦ для опечатывания дверей. Администрация торгового центра, ознакомившись с исполнительными документами, не препятствовала исполнению решения суда», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что арендаторам помещений торгового центра была предоставлена возможность вывоза товара через служебные выходы. 

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области в суд направлено 17 исков о закрытии торгово-развлекательных центров из-за нарушений.

 

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