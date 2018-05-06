СМИ: Навальный заявил о своём освобождении из московского ОВД
Блогер Алексей Навальный рассказал, что он был освобождён из ОВД Красносельского района Москвы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление блогера.
По его словам, на него было оформлено два протокола: организация митинга и сопротивление полиции.
Он уточнил, что был отпущен до суда.
Ранее в МВД заявили о задержании Навального в ходе несогласованной акции в Москве.
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