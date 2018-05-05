МВД: акции протеста в России в целом собрали незначительное число участников

Акции протеста в регионах России, часть из которых не были согласованы с властями, в целом не собрали большого количества участников, сообщает пресс-служба МВД.

«Сегодня в разных регионах прошли общественно-политические мероприятия. По заявлениям организаторов, их целью являлось привлечение внимания к правам и свободам человека и гражданина. Стоит отметить, что не все они были согласованы с местными органами власти. В большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников», — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, в Петропавловске-Камчатском участвовали три человека, в Курске — 15, в Орле — 30, в Петрозаводске — 40. Акции в Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Уде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Пскове, Волгограде, Оренбурге, Ярославле, Твери, Мурманске, Архангельске, Владимире, Ставрополе и Иванове собрали от 50 до 200 человек, в Иркутске на улице вышли около 200 протестующих, а в Новосибирске — порядка 400. В несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге участвовали около 3,5 тыс. человек.

Как отмечается, сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

Ранее в МВД сообщили, что около 200 участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге были доставлены в отделения полиции. В Москве, по данным ведомства, задержали порядка 300 человек.