При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадал один человек
Возгорание произошло по адресу: Можайское шоссе, дом 31, корпус 3. Пожар был ликвидирован на площади около 10 кв. м.
«После тушении пожара один человек обратился к медикам за помощью. Также на время работы пожарно-спасательных подразделений ряд жильцов дома были выведены в целях безопасности», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
При этом, по данным источника в экстренных службах города, в связи с пожаром были эвакуированы семь человек.
Ранее в результате пожара в Оренбургской области погибли двое детей.
Также URA.RU передавало, что в Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре.