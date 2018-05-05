В результате пожара в Оренбургской области погибли двое детей

В результате пожара в частном доме в Октябрьском районе Оренбургской области погибли двое детей. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в доме проживали мужчина 1950 года рождения, его дочь 1986 года рождения и шестеро несовершеннолетних детей.

На момент возгорания женщины и одного из детей дома не было.

По данным ведомства, старший ребёнок начал помогать своим родственникам покинуть горящее здание. Как уточнили в региональном МЧС, двух девочек спасти не удалось.

Все пострадавшие в результате инцидента госпитализированы.

«В 04:10 пожар был ликвидирован. Огонь повредил перегородки, перекрытие, кровлю жилого дома, надворной постройки, вещи, бывшие в употреблении, на общей площади 105 кв. м. Предварительной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают следователи.

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