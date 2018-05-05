Минобороны: десять самолётов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве

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Заместитель главы российского оборонного ведомства Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что десять самолётов-перехватчиков МиГ-31 с ракетами «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве.

«МиГ-31 — её носитель (ракеты «Кинжал». — RT), этот самолёт наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолётов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — рассказал он.

Ранее стало известно, что истребители с ракетным комплексом «Кинжал» примут участие в параде Победы в Москве.

1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

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