Восстановлено движение поездов Ярославского и Белорусского направлений МЖД

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Восстановлено движение поездов Ярославского и Белорусского направлений, передаёт газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

«К 12 часам железнодорожники ввели в график движение поездов на обоих направлениях столичной магистрали», — отмечается в сообщении.

Составы следуют по расписанию.

Ранее телеканал «360» информировал, что на станции «Мытищи» загорелась крыша одного из вагонов электрички.

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