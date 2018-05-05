Восстановлено движение поездов Ярославского и Белорусского направлений МЖД

Восстановлено движение поездов Ярославского и Белорусского направлений, передаёт газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

«К 12 часам железнодорожники ввели в график движение поездов на обоих направлениях столичной магистрали», — отмечается в сообщении.

Составы следуют по расписанию.

Ранее телеканал «360» информировал, что на станции «Мытищи» загорелась крыша одного из вагонов электрички.