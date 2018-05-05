Власти Москвы рассказали о строительстве новых платформ на станции Карачарово
«Мы планируем, что возведение этих объектов завершится до конца года. Станция будет интегрирована в один вестибюль со станцией «Нижегородская», — заявил чиновник.
По его словам, сначала запустят платформу Карачарово, а к концу 2019-го там появится полноценный транспортно-пересадочный узел, который будет включать Московское центральное кольцо и Кожуховскую линию метро.
Ранее портал «Утро.ру» сообщал, что к строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы.