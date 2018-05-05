Власти Москвы рассказали о строительстве новых платформ на станции Карачарово

Глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин рассказал о строительстве трёх новых платформ на станции железной дороги Карачарово Горьковского направления, сообщает портал «Дни.ру».

«Мы планируем, что возведение этих объектов завершится до конца года. Станция будет интегрирована в один вестибюль со станцией «Нижегородская», — заявил чиновник.

По его словам, сначала запустят платформу Карачарово, а к концу 2019-го там появится полноценный транспортно-пересадочный узел, который будет включать Московское центральное кольцо и Кожуховскую линию метро.

Ранее портал «Утро.ру» сообщал, что к строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы.