Источник: неизвестные повредили памятник в Парке Победы в Новой Москве

Неизвестные повредили памятник в Парке Победы в селе Красная Пахра в Троицком и Новомосковском административных округах, полиция ведёт розыск злоумышленников.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 3 мая в полицию обратился замглавы администрации поселения Краснопахорское.

Отмечается, что неизвестные повредили солнечные часы в форме звезды, разрушив облицовочное мраморно-плиточное покрытие.

Сотрудники МВД проводят, а также устанавливают сумму причинённого ущерба. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в повреждении памятника «Знак рубля» в Сыктывкаре предстанет перед судом.

В феврале издание «ВашГород.ру» писало, что в Новосибирске появился памятник гвоздю.