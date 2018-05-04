В Сочи найдено тело пропавшего туриста

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В Сочи найдено тело туриста, пропавшего в районе хребта Алек 1 мая, сообщает портал «Юга.ру».

39-летнего мужчину обнаружили в каньоне реки Ац. По предварительной информации, он упал с высоты около 40 м.

Его транспортировали на вертолёте и передали представителям следственных органов. Об этом рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).

Ранее сообщалось, что в Башкирии турист погиб после опрокидывания катамарана на реке.

В 2017 году портал «Утро.ру» сообщал, что спасатели нашли пропавших в Иркутской области туристов.

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