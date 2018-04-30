В Башкирии турист погиб после опрокидывания катамарана на реке

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В Башкирии спасатели обнаружили тело туриста, пропавшего после того, как перевернулся катамаран. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону.
В Башкирии турист погиб после опрокидывания катамарана на реке
  • РИА Новости

Инцидент произошёл на реке Лемеза Архангельского района вечером 29 апреля. На катамаране находились трое туристов.

Один смог выплыть на берег, зацепившись за бревно. Второго нашли живым спустя несколько часов. 

«Поиски третьего туриста продолжались и в понедельник. К сожалению, 54-летний мужчина погиб, найдено его тело», — сказал представитель МЧС.

Ранее стало известно, что при столкновении катамаранов на реке в Башкирии погибла женщина.

В 2017 году портал «Утро.ру» сообщал, что в Иркутской области спасатели нашли пропавших во время сплава по реке туристов.

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