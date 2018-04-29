При столкновении катамаранов на реке в Башкирии погибла женщина

На реке Малый Инзер в Белорецком районе Башкирии столкнулись два катамарана с девятью туристами, одна женщина погибла.

«Столкнулись и перевернулись два катамарана с девятью туристами. Помощь понадобилась одной женщине 29 лет, спасатели спасли её из воды. Она чувствует себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждается. К сожалению, в результате происшествия погибла 33-летняя женщина», — приводит РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.

Отмечается, что одна из групп туристов перед сплавом регистрировалась в МЧС, а вторая — нет.

В прошлом году портал «Утро.ру» сообщал, что в Иркутской области спасатели нашли пропавших во время сплава по реке туристов.