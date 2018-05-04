ГИБДД Москвы официально открыла мотосезон

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы официально открыла мотосезон 2018 года. Об этом сообщил глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко.

«Сегодня мы завершаем этап подготовки после осенне-зимнего периода и официально открываем мотосезон сотрудников Госавтоинспекции», — цитирует Коваленко агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов поблагодарил сотрудников ГИБДД за службу и поздравил с открытием мотосезона.

«По уровню аварийности, по скорости прибытия на ДТП Москва является безусловным лидером среди городов России», — отметил он.

Ранее ЦОДД предупредил московских автомобилистов о начале мотосезона.

Также URA.RU передавало, что в ямальском ГИБДД предложили ограничить перемещение байкеров.