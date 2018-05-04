ГИБДД Москвы официально открыла мотосезон
«Сегодня мы завершаем этап подготовки после осенне-зимнего периода и официально открываем мотосезон сотрудников Госавтоинспекции», — цитирует Коваленко агентство городских новостей «Москва».
В свою очередь, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов поблагодарил сотрудников ГИБДД за службу и поздравил с открытием мотосезона.
«По уровню аварийности, по скорости прибытия на ДТП Москва является безусловным лидером среди городов России», — отметил он.
Ранее ЦОДД предупредил московских автомобилистов о начале мотосезона.
Также URA.RU передавало, что в ямальском ГИБДД предложили ограничить перемещение байкеров.