ГИБДД Москвы официально открыла мотосезон

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Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы официально открыла мотосезон 2018 года. Об этом сообщил глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко.

«Сегодня мы завершаем этап подготовки после осенне-зимнего периода и официально открываем мотосезон сотрудников Госавтоинспекции», — цитирует Коваленко агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов поблагодарил сотрудников ГИБДД за службу и поздравил с открытием мотосезона.

«По уровню аварийности, по скорости прибытия на ДТП Москва является безусловным лидером среди городов России», — отметил он.

Ранее ЦОДД предупредил московских автомобилистов о начале мотосезона.

Также URA.RU передавало, что в ямальском ГИБДД предложили ограничить перемещение байкеров.

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