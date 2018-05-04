ФСБ сообщила о задержании в Астраханской области подозреваемого в работорговле

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В Астраханской области в пункте пропуска «Аксарайский» пограничники задержали уроженца Узбекистана, находящегося в международном розыске по подозрению в торговле людьми.
ФСБ сообщила о задержании в Астраханской области подозреваемого в работорговле
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

«Уроженец Узбекистана четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следствия своей страны», — приводит сообщение Интерфакс. 

Отмечается, что иностранца задержали во время пограничного контроля пассажирских поездов.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Афганистане россиянина, подозреваемого в вербовке террористов. 

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