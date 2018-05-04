ФСБ сообщила о задержании в Астраханской области подозреваемого в работорговле

В Астраханской области в пункте пропуска «Аксарайский» пограничники задержали уроженца Узбекистана, находящегося в международном розыске по подозрению в торговле людьми.

Об этом информирует пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

«Уроженец Узбекистана четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следствия своей страны», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что иностранца задержали во время пограничного контроля пассажирских поездов.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Афганистане россиянина, подозреваемого в вербовке террористов.