В Калининграде прошла первая репетиция парада Победы

В центре Калининграда прошла первая репетиция военного парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, капитана первого ранга Романа Мартова.

«Первая ночная репетиция военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева», — рассказал он.

При этом Мартов добавил, что в мероприятии приняли участие около 1800 военнослужащих.

В репетиции, в том числе, были задействованы дистанционно-управляемые специальные транспортные платформы «Платформа-М», зенитно-ракетные комплексы С-400, танки Т-72.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что в центре Москвы ограничат движение в связи с ночной репетицией парада Победы.