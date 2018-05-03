Власти изъяли недвижимость «Свидетелей Иеговы» на 1 млрд рублей в Санкт-Петербурге

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Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу на решение об изъятии 16 объектов недвижимости, которые ранее принадлежали организации «Свидетели Иеговы»*, сообщили в Генеральной прокуратуре города.
Власти изъяли недвижимость «Свидетелей Иеговы» на 1 млрд рублей в Санкт-Петербурге
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Решением суда в собственность Российской Федерации обращено 16 объектов недвижимости, в том числе земельные участки и здания, расположенные в городе Санкт-Петербург, посёлке Солнечное, кадастровой стоимостью около 1 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что сделки, заключённые данной организацией в России в 2000—2010 годах, признаны недействительными по причине её внесения в перечень экстремистских организаций.

Ранее президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин прокомментировал НСН включение Минюстом «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещённых организаций.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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