Власти изъяли недвижимость «Свидетелей Иеговы» на 1 млрд рублей в Санкт-Петербурге

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу на решение об изъятии 16 объектов недвижимости, которые ранее принадлежали организации «Свидетели Иеговы»*, сообщили в Генеральной прокуратуре города.

«Решением суда в собственность Российской Федерации обращено 16 объектов недвижимости, в том числе земельные участки и здания, расположенные в городе Санкт-Петербург, посёлке Солнечное, кадастровой стоимостью около 1 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что сделки, заключённые данной организацией в России в 2000—2010 годах, признаны недействительными по причине её внесения в перечень экстремистских организаций.

Ранее президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин прокомментировал НСН включение Минюстом «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещённых организаций.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).