Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за доступ к Telegram

Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за предоставление доступа к мессенджеру Telegram.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

«В настоящее время их 50», — отметил он.

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал возможность применения действий в отношении мессенджера Viber, аналогичных действиям в отношении Telegram.