Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за доступ к Telegram
Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за предоставление доступа к мессенджеру Telegram.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.
«В настоящее время их 50», — отметил он.
Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал возможность применения действий в отношении мессенджера Viber, аналогичных действиям в отношении Telegram.
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