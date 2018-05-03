Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за доступ к Telegram

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Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за предоставление доступа к мессенджеру Telegram.
Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за доступ к Telegram
  • Reuters

 Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

«В настоящее время их 50», — отметил он.

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал возможность применения действий в отношении мессенджера Viber, аналогичных действиям в отношении Telegram.

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