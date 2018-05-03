Самолёт экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира

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В аэропорту Краснодара экстренно сел самолёт, совершавший рейс из Москвы в Варну.
Самолёт экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, посадка была совершена из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

«Сегодня, 3 мая, в 12:06 принят рейс авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва — Варна. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Ему оказана медицинская помощь», — сказал представитель аэропорта.

Уточняется, что в 13:13 самолёт вылетел в пункт назначения.

30 апреля в Минеральных Водах совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший из Москвы в армянский город Гюмри.

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