Самолёт экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира

В аэропорту Краснодара экстренно сел самолёт, совершавший рейс из Москвы в Варну.

Как сообщает ТАСС, посадка была совершена из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

«Сегодня, 3 мая, в 12:06 принят рейс авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва — Варна. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Ему оказана медицинская помощь», — сказал представитель аэропорта.

Уточняется, что в 13:13 самолёт вылетел в пункт назначения.

30 апреля в Минеральных Водах совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший из Москвы в армянский город Гюмри.