Самолёт совершил вынужденную посадку в Минводах из-за закурившего пассажира

В Минеральных Водах совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший из Москвы в армянский город Гюмри.

Как сообщается на сайте МВД России, вынужденная посадка была совершена из-за закурившего на борту мужчины.

«Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Гюмри, курившего на борту воздушного судна», — цитирует ведомство официального представителя МВД Ирину Волк.

Мужчина был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции.

26 апреля в Казани самолёт из Москвы совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира.