Самолёт совершил вынужденную посадку в Минводах из-за закурившего пассажира

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В Минеральных Водах совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший из Москвы в армянский город Гюмри.
Самолёт совершил вынужденную посадку в Минводах из-за закурившего пассажира
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте МВД России, вынужденная посадка была совершена из-за закурившего на борту мужчины.

«Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Гюмри, курившего на борту воздушного судна», — цитирует ведомство официального представителя МВД Ирину Волк.

Мужчина был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции.

26 апреля в Казани самолёт из Москвы совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира.

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