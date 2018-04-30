Самолёт совершил вынужденную посадку в Минводах из-за закурившего пассажира
- РИА Новости
Как сообщается на сайте МВД России, вынужденная посадка была совершена из-за закурившего на борту мужчины.
«Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Гюмри, курившего на борту воздушного судна», — цитирует ведомство официального представителя МВД Ирину Волк.
Мужчина был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции.
26 апреля в Казани самолёт из Москвы совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира.