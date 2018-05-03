В Госдуме прокомментировали запрет на въезд в Россию польскому журналисту Мацейчуку
- Томаш Мацейчук
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«Цензура и запрет свободы слова не имеют никакого отношения ко всему этому… В принципе, абсолютно правильное решение, и, на мой взгляд, Мацейчук не единственный персонаж, с которым надо поступать таким образом в соответствии с поведением», — подчеркнул депутат.
Ранее польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что ему запретили въезд на территорию России на 30 лет.
В феврале Мацейчук был задержан в Московской области.
В его квартире проводился обыск. По словам самого журналиста, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду».