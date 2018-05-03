В Госдуме прокомментировали запрет на въезд в Россию польскому журналисту Мацейчуку

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию до 2048 года.

«Цензура и запрет свободы слова не имеют никакого отношения ко всему этому… В принципе, абсолютно правильное решение, и, на мой взгляд, Мацейчук не единственный персонаж, с которым надо поступать таким образом в соответствии с поведением», — подчеркнул депутат.

Ранее польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что ему запретили въезд на территорию России на 30 лет.

В феврале Мацейчук был задержан в Московской области.

В его квартире проводился обыск. По словам самого журналиста, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду».