В Госдуме прокомментировали запрет на въезд в Россию польскому журналисту Мацейчуку

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Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию до 2048 года.
В Госдуме прокомментировали запрет на въезд в Россию польскому журналисту Мацейчуку
  • Томаш Мацейчук
  • © Кадр: Первый канал

«Цензура и запрет свободы слова не имеют никакого отношения ко всему этому… В принципе, абсолютно правильное решение, и, на мой взгляд, Мацейчук не единственный персонаж, с которым надо поступать таким образом в соответствии с поведением», — подчеркнул депутат.

Ранее польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что ему запретили въезд на территорию России на 30 лет.

В феврале Мацейчук был задержан в Московской области.

В его квартире проводился обыск. По словам самого журналиста, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду».  

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