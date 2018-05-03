Минстрой разработал новый порядок проверок регионов

Минстрой предложил новый порядок проверок экспертизы, которую проводят субъекты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Из пояснительной записки к проекту приказа следует, что цель нововведений — обеспечить контроль за тем, как на местах проводят госэкспертизу и соблюдают законодательство о градостроительной деятельности.

Как предполагается, дистанционные проверки проведут за счёт мониторинга официальных сайтов органов прокуратуры, региональных органов госвласти, портала Минюста, докладов о содержащихся в обращениях граждан и организаций сведений о возможных нарушениях градостроительного законодательства.

После сбора данных Минстрой примет решение, к какой группе риска — высокой, значительной или низкой — отнести те или иные региональные ведомства. Это ляжет в основу планов проверок, которые утверждаются ежегодно. Также описаны действия министерства по итогам проверки.

В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень в рамках Ялтинского международного экономического форума в интервью RT назвал самые благоустроенные российские регионы.

Также Ria56 сообщало, что индивидуальные застройщики Оренбургской области сдали более 162 тыс. кв. м жилья в первые три месяца 2018 года.